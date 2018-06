Uno se estampa contra un semáforo; otro se lo salta; otro, abolla un coche... todos conducían ebrios

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Policía Local Tráfico El alcohol sigue combinándose en exceso con la conducción por Guadalajara durante los fines de semana.



El viernes, a las 6,04 horas, la bebida en exceso fue decisiva en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de la calle Toledo y Felipe Solano Antelo, donde un vehículo chocaba contra un semáforo. El conductor salió huyendo del lugar, siendo localizado más tarde en el portal de su domicilio.



Realizadas las pruebas, la Policía Local obtuvo un resultado positivo de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El conductor, de 27 años, fue detenido por un delito contra la seguridad vial.



El sábado se produjeron otras dos detenciones. A las 21,10, en el aparcamiento situado en Francisco Aritio, un vehículo golpea a otro que está estacionado. Realizadas las pruebas al conductor, de 18 años y vecino de la capital,se obtiene un resultado positivo de 0,64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.



A las 23,45 horas del sábado se detiene a otro conductor al que se había sorprendido saltándose un semáforo en rojo de la plaza de Santo Domingo, estando a punto de causar un accidente. Realizadas las pruebas al conductor, de 27 años y vecino de Valdemoro, se obtiene un resultado positivo de 0,64 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Al instruir el atestado se comprueba además que carece de permiso de conducir, al no haberlo obtenido nunca. Se le imputan dos delitos contra la seguridad vial.



Dos detenidos por circular sin carnet

El pasado martes, a las 00,40 horas, una patrulla observa que un vehículo detenido en un semáforo de la glorieta de la Guardia Civil tiene dificultades para iniciar su marcha cuando el semáforo se pone en verde, detectando que es el copiloto el que mueve el volante. En el lugar de los hechos se comprueba que la conductora, de 24 años y vecina de la capital, no tiene carné por no haberlo obtenido nunca. Se procede a su detención como autora de un delito contra la seguridad vial. Se detiene también al copiloto y se le imputa el mismo delito.



El domingo, a las 2,25 horas en un control preventivo de alcoholemia en la glorieta de la Unión Europea se detiene a otro conductor por circular sin carné por haber perdido la vigencia del mismo por pérdida total de puntos.