Valdenebro y Valmaña, satisfechas a dúo con el futuro de las Cercanías de Guadalajara

Noticias relacionadas “Momento folleto” del PSOE para defender los Cercanías Temas relacionados RENFE Transporte Marta Valdenebro PP PSOE Silvia Valmaña Cercanías Guadalajara (Provincia) Rueda de prensa, de nuevo, ante la Estación de Renfe en Guadalajara. Sí días pasados era el PSOE quien convocaba a los periodistas en ese lugar para hablar de Cercanías, para hablar también de Cercanías acaba de hacer lo propio el PP.



Con un presupuesto que ronda los 5.000 millones de euros, el Plan de Cercanías 2018-2025, puesto ya en marcha por el Ministerio de Fomento, "beneficiará sensiblemente a los miles de usuarios guadalajareños de la línea C-2, teniendo en cuenta que reducirá las incidencias, mejorando las frecuencias, la accesibilidad y la puntualidad de los trenes que llegan a Guadalajara". Así se han expresado este miércoles en rueda de prensa las parlamentarias del PP por Guadalajara, Silvia Valmaña y Marta Valdenebro.



Ambas han detallado algunos de los aspectos más significativos del programa que se está llevando a cabo para mejorar la línea de trenes de cercanías que une Madrid con Guadalajara, y que, además, incluye una inversión cercana a los 2 millones de euros en las estaciones de Azuqueca de Henares y Guadalajara –"dos puntos accesibles merced a las inversiones ya realizadas por el Gobierno de Rajoy", según se ha destacado-, donde se seguirán mejorando la accesibilidad, equipamientos e infraestructuras.



En este sentido, la diputada Silvia Valmaña asegura que dentro de ese plan global de mejora del transporte ferroviario de cercanías, la línea C-2 –la que llega a Guadalajara- "será una de las más favorecidas", de manera que la inversión en ferrocarriles en la provincia de Guadalajara, contemplada en el Presupuesto General del Estado 2018, asciende a 5,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,5% frente al año anterior.



Además, según ha señalado Valmaña, casi de forma inmediata, en cuanto acaben las obras que se están ejecutando en la estación de Los Molinos, podrá haber un incremento de los trenes CIVIA (accesibles), que también circulan hasta Guadalajara; de esta forma, ha indicado que el Ministerio de Fomento está ya invirtiendo en la mejora del servicio de la C2, no sólo en las infraestructuras de la línea, sino también en la renovación de la flota de trenes.



Por eso, a la vista de las críticas de los parlamentarios del PSOE por Guadalajara en relación a este tema, Valmaña se pregunta, “si cuando algunos socialistas dicen que estudian los presupuestos o los planes, entienden lo que están leyendo. No sé si es sectarismo o desconocimiento”, apunta la diputada, señalando que “para que las obras beneficien a Guadalajara necesitan realizarse en origen y en destino, de lo contrario no es posible una buena conexión. Por eso, creo que si no se quieren ver las mejoras, sólo hay dos opciones: o no se sabe, o no se quiere saber”, lamenta Valmaña.



Por su parte, la senadora Marta Valdenebro ha destacado el altísimo número de usuarios de la línea C2 (25 millones de personas al año) y ha asegurado que el Plan de Cercanías afectará profundamente a los viajeros de Guadalajara, mejorando no sólo la accesibilidad, sino también la puntualidad y las frecuencias –con un incremento de seis trenes en horas punta-.



Con más vías habrá más CIVIS

Para ello, entre otras medidas, Valdenebro ha subrayado las obras para cuadruplicar la llamada ‘vía de contorno’ –con una inversión presupuestada de 235,3 millones de euros-: la doble vía entre San Fernando y Alcalá de Henares por la que circulan los trenes de mercancías y los CIVIS, un servicio muy demandado que acorta los tiempos para llegar al Norte de Madrid. “Cuadruplicando esta vía de contorno se duplica la capacidad de circulación de los CIVIS, y da más oportunidades de viaje con origen en Guadalajara. Además permite la posibilidad de crear una nueva línea regular de trenes CIVIS”, señala Valdenebro, indicando que para que la posibilidad se convierta en realidad es necesario ejecutar esa obra y también llevar a cabo inversiones en las estaciones del Corredor del Henares



Según han destacado las parlamentarias del PP, importante es también el hecho de que todas las actuaciones que mejorarán el funcionamiento de la línea C2 en su conjunto –incluía la provincia Guadalajara- están ya planificadas y tienen su reflejo en los presupuestos, “lo que está demostrando el compromiso del Gobierno de España con el servicio de cercanías, afectando de manera muy especial a Guadalajara, donde lamentablemente Page nos tiene acostumbrados a anunciar muchos planes, pero que no tienen presupuesto”.



ABONO TRANSPORTE

La senadora del PP se ha referido también a la importancia del Abono Transporte, que en la provincia de Guadalajara tiene unos 6.500 beneficiarios y que, lamentablemente el Gobierno de Page está poniendo en riesgo por impago, evidenciando una “tremenda irresponsabilidad al hacer peligrar un servicio que es esencial para nuestros jóvenes”.



Valdenebro ha recordado que los viajeros pagan 20 euros mensuales por usar todos los transportes, gracisa a un acuerdo sellado por Cospedal con la Comunidad de Madrid. Por su parte, Silvia Valmaña ha señalado que este abono resulta más económico incluso que el transporte hasta Guadalajara desde los pueblos del entorno de la capital.



Ambas han apelado a la responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha para que tenga en cuenta estas necesidades fundamentales, reprochando a los socialistas que, por un lado, critiquen el servicio de Cercanías a sabiendas de que se está trabajando en mejorarlo; y por otro, están mirando para otro lado cuando sus dirigentes en Castilla-La Mancha están poniendo en serio peligro un servicio esencial para miles de usuarios.