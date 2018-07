Valdenebro ya muestra su cercanía con Pablo Casado

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. mirando atonito

09/07/2018 Con tal de tener un sueldazo .

Valdenebro, Dioutada Nacional y Senadora de dudosos méritos a juzgar por los tristes resultados de Villanueva se hará de quien sea. Valmaña tiene más dignidad, no puede ahora volver a hacerse íntima de José Ignacio Echániz después de dejarle sin la silla de Guadalajara al Congreso. Lo cierto es que el Partido Popular tiene gente con muchos más méritos y capacidad, tiene que renovar porque no puede ser que hacer la pelota para ganar más dinero sea lo principal mientras pierden votos por todos los lados