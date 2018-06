Valerio, ¿ministra?

Temas relacionados Magdalena Valerio PSOE Guadalajara (Provincia) El jueves se celebraba en Castilla-La Mancha la fiesta laica del Corpus, que García-Page tiñe de rojo en el calendario desde hace años mientras que los curas se empecinan en celebrarla el siguiente domingo, a su bola. El jueves, también, se teñía de rojo el Congreso de los Diputados en varios de sus muchos sentidos figurados posibles, con algunos cadáveres andantes dando el espectáculo . El jueves, al final de la noche, se cruzaban ya las llamadas que preguntaban por las posibilidades de ver a Magdalena Valerio como ministra. Hay que ver lo que puede dar de sí un Día de Castilla-La Mancha cuando se ponen a trabajar en la Carrera de San Jerónimo para entretenernos.



A Guadalajara le está faltando en Democracia un ministro que llevarse a la boca desde los mentideros a los chascarrillos. Lo más parecido que ha tenido la provincia ha sido el todo-portavoz Luis de Grandes, pero las diferencias con cualquier miembro de un gabinete son tantas que no admiten comparación. Y a Rafael Hernando, sucesor en el cargo, hace ya mucho que de Guadalajara apenas le viene quedando la familia y algunos amigos, más el recuerdo difuso de la plaza de Beladíez antes de entrar a clase en los Maristas.



En la oprobiosa Dictadura, esa que no se nos olvida gracias al recuerdo permanente que de ella tienen los que no la vivieron, sí que tuvo Guadalajara sentados en el Consejo de Ministros del Palacio del Pardo y más allá a algunos de sus nacidos y oriundos. Por allí anduvieron Sánchez Bella (nacido en Tordesilos) y García Báxter (que hizo primero de concejal en Fuentelahiguera), pero sobre todo José García Hernández, ministro de la Gobernación y vicepresidente del Gobierno en el trecho final del franquismo de Arias Navarro, llegado a Madrid desde la Guadalajara en la que nació hace 103 años.



Ahora, con Pedro Sánchez en la Moncloa, la historia puede cambiar.



Que Guadalajara vuelva a tener a alguien con maletín de piel y chófer, más despacho oficial y tratamiento ministerial pasa casi exclusivamente por Magdalena Valerio Cordero, que fue a nacer en un pueblo próximo a Trujillo, para criarse junto a la Plaza del Barro en Alcalá de Henares y aprender las cosas de la política y del funcionariado en la capital de la Alcarria. En los últimos tiempos, además de secretaria de la delegación de Fomento de la Junta de Comunidades, ha ejercido con tanta o más energía de especialista máxima del PSOE en el Pacto de Toledo, que es donde los españoles nos jugamos las pensiones o lo que quede de ellas en el futuro. Por eso y por su cercanía incombustible al líder en los momentos más agitados es por lo que su nombre se empezó a escuchar aquí cuando la estrella de Rajoy se apagaba allá.



Si hubiera que distinguir algunos de los valores de nuestra convecina para la actividad política cabría citar al menos tres: su capacidad retórica, abrumadora; su habilidad para la discreción, acreditada; y su lealtad de hierro en tiempos en los que otros hacen mudanza.



Escribo estas líneas cuando es posible hacerlo: antes de que España estrene presidente de Gobierno sin pasar por las urnas y sin escaño. ¿Quién dijo que la mediterránea imaginación española estaba de capa caída? Según se vayan acercando las horas decisivas del nuevo inquilino de la Moncloa para formar su primer gabinete, las especulaciones se intensificarán y la actualidad nos impediría llegar al núcleo de este artículo: el mayor valor de Valerio no es lo que ha sido ni lo que vaya a ser sino, al modesto entender de este periodista, en cómo encaró el cáncer que a punto estuvo de matarla. Aquellos meses describen mejor al personaje y a la persona que cualquier futura hagiografía, si llega porque se haga necesaria.



Estamos ante una España agonizante y desorientada por culpa de un sistema que sólo acierta a caminar entre espasmos. Asomados a esa realidad, alivia recordar que alguien que puede llegar a mandar sobre empleados y parados tuvo su mejor victoria en vivir cada día tras hacerle una butifarra a la muerte. Es un consuelo para quienes lo vieron y para quienes podemos recordarlo por lo que tiene de esperanza en su ejemplo.



Que la Valerio sea ministra no depende ni de nosotros ni de ella. De nosotros sí depende vivir cada día como si fuera el último y saludarla a ella en la Calle Mayor cuando coincidamos, con cargos o sin cargas, como si fuera el último saludo posible de nuestras existencias.



Por si acaso, Magdalena... !valor y al toro!