Van a defender al lobo este domingo, pero en Madrid

Ecologistas en Acción, WWF, Equo, Lobo Marley y otras organizaciones sociales y ecologistas marcharán el próximo domingo en Madrid para exigir a las administraciones que cumplan sus compromisos para proteger al lobo ibérico y que abandonen su actual inacción.



La convocatoria aspira a superar los 30.000 manifestantes que acudieron el año pasado a plantera la misma reinvindicación, que pretende una "protección real" del lobo ibérico.



Según los convocantes, la manifestación partirá a las 12.00 horas de la Glorieta de Atocha y terminará en la Puerta del Sol, para reclamar la protección del lobo ibérico frente a los "ataques contínuos" que padece y que peligran la conservación de la especie.



En ese sentido, el coportavoz de Equo Andalucía Verdes Francisco Sánchez Molina, ha pedido a la Junta de Andalucía que aclare su postura frente a la reintroducción del lobo ibérico en la comunidad autónoma y recuerda que la regulación natural de los ecosistemas "solo es posible con presencia de depredadores", que se encuentran en la cumbre de la pirámide trófica.



Al mismo tiempo, la portavoz de Red Equo Animales, Paula Jarque, considera necesaria la manifestación porque pese a que un "amplio sector social" está pidiendo la defensa "total" del lobo y a que el Congreso ha pedido su protección de forma unánime, "todavía no se ha concretado en ninguna medida".



En mayo de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a declarar el lobo como "especie de interés especial al norte del Duero, y a que las poblaciones al sur del Duero se incluyan en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de "en peligro de extinción".



En esa línea, el responsable del programa de especies de WWF, Luis Suárez, ha denunciado que en el último año no se ha recibido actividad "ninguna" en este sentido por parte de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. De este modo, acusa a la ministra de haber insistido "siempre" en un modelo de gestión "muy duro" basado en la persecución y en matar lobos frente a reivindicar un lobo vivo.



A este respecto, recuerda que la Comisión Europea visitó España en 2017 y recordó claramente que no se va a cambiar la Directiva y que el lobo estará estrictamente protegido al sur del Duero.



En esta línea, el portavoz de Ecologistas en Acción Theo Oberhuber denuncia que las administraciones están incumpliendo sus compromisos y recuerda a las comunidades autónomas, en particular a País Vasco, Aragón o Castilla y León, su obligación de conservar esta especie, incluso en aquellos territorios donde es especie cinegética, en vez de incrementar su "persecución".



Respecto a los ataques al ganado, opina que es necesario trabajar mucho más en medidas que favorezcan la coexistencia, como la prevención, la educación o la sensibilización.



Desde la organización Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez acusa a las instituciones de abandonar al lobo ibérico por lo que asegura que la manifestación es una defensa de la naturaleza partiendo de uno de sus iconos.



"Ya que las administraciones no trabajan por que heredemos un patrimonio natural en perfecto estado de conservación, saldremos a la calle con la cabeza bien alta", ha afirmado Domínguez que ha llamado a entidades, plataformas o colectivos que se sumen para salvar y apoyar al lobo ibérico.