Vas a tener mucha envidia del interés que ha logrado Pioz para intentar devolver su deuda municipal

El Ayuntamiento de Pioz, uno de los más endeudados de España, podrá afrontar su deuda de unos 10 millones de euros en los próximos diez años tras acogerse a un plan de refinanciación a un interés del 1% que solicitaron y que se les ha concedido.



El alcalde de esta localidad, Ricardo García, ha reconocido en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA que su municipio no podrá acogerse a la última propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque en Pioz no hay superávit sino que "siempre tiene déficit", pero ha comentado que hay muchos ayuntamientos que llevan luchando tiempo para conseguir poder gastar su dinero y "no estar encorsetados por esa regla de gasto".



En este sentido, García, de Ahora Pioz, ha avanzado que el Consistorio se ha salido del Fondo de Pago a Proveedores porque en él le cobraban un 5% y, como no era capaz de pagar los intereses, estos se situaban al 11%, con lo cual la deuda crecía año a año.



Por este motivo, con el plan de ajuste podrán hacer frente, en los próximos diez años, a los pagos pendientes, con lo que García ha confiado en que la deuda comience a disminuir en los próximos años.



En concreto, el plan de refinanciación que ha sido concedido al Ayuntamiento es por 6 millones de euros, pero este también tiene que afrontar unas sentencias que se elevan a 2,5 millones más. A estos 8 millones habría que sumar otro millón y medio, con lo que se situaría en unos 10 millones de euros.



SENTENCIAS PERDIDAS

El regidor de Pioz ha manifestado, no obstante, que podrán afrontar esta deuda porque, además, para abonar los costes de las sentencias de distintos ejercicios perdidas han solicitado otro plan al 1%.



Unas sentencias que han perdido y que están vinculadas con la expropiación del castillo del Pioz, de varios terrenos en sendas urbanizaciones y a no haber afrontado el coste de la piscina municipal que, según García, "aún estaba sin pagar", coste este último que se eleva a un millón de euros a causa de los intereses.



El primer edil ha admitido que al actual equipo de Gobierno le dejaron un "marrón horrible, peor imposible", en referencia a las sentencias perdidas y a la deuda y las infraestructuras que, según añade, están en estado "muy lamentable".



García espera que el Ayuntamiento pueda llegar al acuerdo que había previsto con el Gobierno regional y que este se haga cargo de la gestión de la depuradora, unos 5 millones de euros, porque si no fuera así y la cifra no fuera esta, reconoce que sería más complicado pagar las sentencias perdidas.



"Alguien tenía que sacar a Pioz del atolladero y creo que lo conseguiremos dejar todo bastante claro", ha afirmado, añadiendo que "ojalá los vecinos no tengan que afrontar decisiones en su momento mal tomadas".



"Nos merecemos que las cosas salgan bien porque hemos trabajado muchísimo", ha concluido García, quien a raíz de esta situación de las arcas municipales ha llegado a tener que enfrentarse a sentencias contra su persona ya que aludían al hecho de que no hacía todo lo posible por afrontar la deuda.



En cualquier caso, el Consistorio ya no tiene sentencias pendientes, a excepción de una posible nueva demanda que les podría llegar por la próxima expropiación de los terrenos de la depuradora, pero el Consistorio ya tiene la deuda "ordenada y por primera vez a empezar a disminuir en vez de ir aumentando cada año".