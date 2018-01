Vaticinan más problemas de tráfico en Cuatro Caminos con la próxima apertura de un supermercado

Archivos relacionados Daniel Jiménez, sobre el supermercado de Cuatro Caminos. (Tamaño: 1,1 Mb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Daniel Jiménez PP PSOE El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara considera que la apertura de un nuevo supermercado con más de setenta plazas de aparcamiento en superficie en las inmediaciones de la glorieta de Cuatro Caminos puede ocasionar nuevos problemas de movilidad en este nudo y un "mayor embotellamiento" y también un incremento de la "peligrosidad" para los peatones.



El portavoz, Daniel Jiménez, ha querido, en el propio nudo de Cuatro Caminos en la capital, mostrar a los periodistas el lugar donde se están realizando obras para abrir un nuevo supermercado con una única entrada y salida en superficie de vehículos y peatones situada en la vía de acceso a la N-320, algo que no ve "aceptable".



Según ha detallado Jiménez, se trata de una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, pegada a la N-320 y a la vía de acceso a esta carretera, que va a incrementar los problemas circulatorios en lo que él ha denominado "agujero negro de accidentalidad", donde el pasado mes de octubre fallecía una joven presuntamente atropellada por un camionero.



El portavoz socialista ha apoyado la puesta en marcha de nuevas iniciativas comerciales en el sector SP-10 y empresariales porque "dan vida y empleo", pero cree que ello debería ser compatible con las infraestructuras necesarias para que no se originen nuevos problemas de movilidad en esta glorieta de Cuatro Caminos "ya saturada de vehículos".



Según Jiménez, la empresa que lleva a cabo las obras del supermercado sólo parece tener planteada una entrada y salida en superficie por la propia vía de acceso a la N-320, que es de un sólo carril y en una sola dirección. Precisamente un punto en el que a determinadas horas del día ya se da una "saturación de vehículos tremenda", ha dicho.



Para este concejal socialista, el hecho de no desarrollar una vía de servicio o no buscar alternativas a la A-2 para incorporarse a este sector y no llevar a cabo las reformas integrales que exige la glorieta de Cuatro Caminos entre el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Fomento "va a originar un mayor embotellamiento de vehículos" y sobre todo una mayor peligrosidad para los peatones.



Jiménez ha asegurado que no parece que se vaya a plantear ningún itinerario peatonal nuevo. Según ha dicho, cuando se aprobó en el año 2000 el Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara las circunstancias eran muy distintas pero, sin embargo, las infraestructuras no han variado.



Ha aprovechado para criticar la paralización del Plan de Ordenación Municipal desde el 2009 y se ha referido al nudo de Cuatro Caminos como el "agujero negro de accidentalidad" de la capital, con más de 80 accidentes en los últimos tres años.



Precisamente, ha vuelto a cuestionar la escasez de medidas que se han tomado tras el accidente mortal registrado en octubre con "un mero pintado y unas señales verticales que no son suficientes".



Jiménez cree que las conversaciones entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Guadalajara "no progresan adecuadamente", al menos no al ritmo que la iniciativa privada ni la demanda ciudadana, ha manifestado.



El edil no comprende cómo se ha podido dar la licencia de obras a este supermercado, "si es que la tiene -ha especulado-", cuando no se conoce informe alguno por parte del Ministerio de Fomento, teniendo en cuenta que esta nueva infraestructura va a conllevar más vehículos por la nacional.



"Se van a meter más vehículos a una nacional y a un nudo muy conflictivo sin los estudios e informes previos del Ministerio", ha denunciado, algo que para él no es un asunto menor.



Ha criticado al alcalde, Antonio Román, por el hecho de que sabiéndolo hace varias semanas, cuando se presentaron a los medios algunos trabajos realizados en este nudo, no avanzara nada de esta iniciativa comercial y diera "la callada por respuesta".



Jiménez ha pedido a Román que, junto al Ministerio de Fomento, valoren la generación de alternativas distintas de entrada y salida a esta zona en vez de este "parcheo constante de actuaciones puntuales".