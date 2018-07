Vaticinan un “holocausto nuclear” para el PP de Castilla-La Mancha con la derrota de Soraya

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Futuro

21/07/2018 Casado es el holocausto para psoe-podemos.

Holocausto??? Creo que al psoe-podemos no le gusta la victoria de Casado. Significa renovación, ilusión y fortaleza ideologica también para Castilla La Mancha y eso se traducirá en bienestar. En contra de lo de ahora, división, confrontación, gasto innecesario, etc.





Otra Castilla La Mancha es posible....Winter is comming para el Psoe-podemos. Jesus

21/07/2018 ´´Holocausto de enchufismo´´ se acabara?.

No creo que si gana Soraya despidiera a tantos trabajadores interinos y cerrara tantos centros sanitarios como hizo Cospedal. No creo que se gobernara con la prepotencia de la Sra. Guaarinos desde Diputacion y el Señorito Roman en el Ayuntamiento colocando de concejal a su primo Armengol de concejal y la Guarinos a su marido de asesor del Delegado de gobierno el pastranero Juan Pablo Sánchez. Portacoz

20/07/2018 Niñato.

Este niñato no es más tonto porque no se entrena. En el PP hay mucha gente preparada y sea quién sea [email protected] del PP a partir del minuto uno la unidad será la gran fuerza del PP porque sabemos que la unidad nos hace fuertes.

Sr Hernando usted le pagamos un suelzado por el portavoz del gobierno regional y creo que usted debiera tener respeto por aquellas personas que votamos para que el PP ganará las elecciones.