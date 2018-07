Vaticinan un “holocausto nuclear” para el PP de Castilla-La Mancha si este sábado gana Soraya

Temas relacionados PP Castilla-La Mancha El secretario general de JJSS de Castilla-La Mancha y miembro de la Ejecutiva socialista en la Comunidad Autónoma, Nacho Hernando, ha hecho un análisis sobre el panorama que a su juicio le espera al PP de la región toda vez concluya su proceso congresual, considerando que la disyuntiva pasa por una "detonación controlada" del partido si gana Pablo Casado o un "holocausto nuclear" en el seno de la formación en el caso de que sea Soraya Sáenz de Santamaría la nueva presidenta del PP.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA, el también portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado las distintas hojas de ruta que, en su opinión, se abren dentro de la dirección del PP castellano-manchego, apuntando que si gana Pablo Casado lo hará "evidentemente" con el apoyo de los compromisarios "bajo control" que le brinda Cospedal.



En este caso, dado que "casi con toda probabilidad no quiere seguir ni en Castilla-La Mancha ni en política", se abriría el proceso de sucesión de la actual presidenta 'popular' en la región, sucesión en la que se abren dos caminos: por un lado, una "solución transitoria" con un "jefe provisional" que afronte la próxima cita con las urnas de 2019 antes de ser relevado o articular un liderazgo encabezado por un nuevo cabeza de cartel que diseñe un proyecto "a medio plazo".



Esta segunda casuística pasaría, en opinión de Hernando, por una figura como la del alcalde de Seseña y diputado regional por Toledo, Carlos Velázquez. "Principalmente me suena él debido a la reacción tan sonora que ha tenido Emilio Bravo, enemigo declarado de Velázquez, en apoyo de Sáenz de Santamaría", ha argumentado.



SI GANA SORAYA, "HOLOCAUSTO NUCLEAR"

Sin embargo, si gana Sáenz de Santamaría, la previsión de Nacho Hernando es que, "en términos políticos, haya un holocausto nuclear en la estructura del PP".



En ese caso, sugiere que quizá Sáenz de Santamaría "le haga la jugarreta a Cospedal y la obligue a ser candidata en las elecciones autonómicas". "Aunque no veo yo a Cospedal haciendo reverencias a Soraya".



Con Cospedal fuera de la carrera electoral, otra opción sería "colocar a un Suárez Illana 2.0". En todo caso, el PP se enfrenta a "una hecatombe muy gorda".



"Por puro interés egoísta, y por lo tanto no válido, nosotros seguimos esperando que Cospedal cumpla su palabra y dé la cara en Castilla-La Mancha. Tendría que asumir esa responsabilidad porque es la líder del PP en Castilla-La Mancha", ha enfatizado.