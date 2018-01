Vaticinio de Page sobre Puigdemont, desde Bruselas y horas antes del pleno del Parlament

Noticias relacionadas Puigdemont en el escenario Page le recuerda a Puigdemont desde Guadalajara que debería jurar la Constitución española Si estás harto de Puigdemont, tienes motivos Patentan unas pegatinas con las efigies de Rajoy y Puigdemont para orinar sobre ellas Temas relacionados García-Page España El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado convencido de que el candidato propuesto para volver a gobernar Cataluña, Carles Puigdemont, no se va a presentar al pleno del Parlament catalán previsto para este martes, al tiempo que ha considerado que con su actitud de ir "a su aire" está manteniendo una posición "que debilita y cuestiona la estrategia independentista".



En una entrevista con la Cadena Cope, García-Page ha dicho además que manteniéndose fugado, lo que consigue Puigdemont es "apuntalar en la cárcel" al resto de miembros del antiguo Gobierno catalán, con el exvicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza.



"Están presos porque cualquier juez ve evidencia de lo que podrían hacer fuera", ha indicado, para agregar que, en todo caso, y si Puigdemont hiciera acto de presencia en el Parlament, "tendría que ser detenido con toda naturalidad".



LAS DOS COSAS BUENAS DE PUIGDEMONT

El también secretario regional del PSOE en Castilla-La Mancha ha indicado que, "dentro de la gravedad", hay hasta dos cosas "buenas" en la actitud del expresident fugado.



La primera según ha dicho, que está fomentando que "generaciones muy jóvenes se apunten a un nacionalismo útil, moderno y español del que daba pudor hablar hacer tiempo", algo que le está ocurriendo incluso a sus hijos. "La segunda, consigue todo el mundo sea consciente de que la Unión Europea está en contra de la dispersión y el fanatismo nacionalista", ha argumentado.



García-Page, que ha mantenido esta entrevista desde Bruselas, ha insistido en que en las instituciones europeas se mantiene "una posición cerrada con la Constitución y la democracia española dentro de la policromía ideológica de la Union Europea". "Y mucho más después del debate que suscitó el referéndum del 'Brexit', que ha introducido el reforzamiento de la unidad", ha enfatizado.



Para el presidente castellano-manchego, en Europa "no se entiende la posición ridícula" de Puigdemont, quien "se ampara de manera residual en grupos que reniegan de la Unión Europea y que se basan en el mismo argumento". "En el fondo, el independentismo catalán no es de fondo cultural o religioso, qué va. Es sólo un fondo de egoísmo económico", ha zanjado.