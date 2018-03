Vendían droga a menores a cambio de objetos que estos robaban incluso en sus casas

Temas relacionados Villanueva de la Torre Droga Guardia Civil Juzgados La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido en cuatro personas en Villanueva de la Torre y ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes a menores en esta localidad. A tres de los detenidos se les atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de usurpación de bien inmueble, un delito de defraudación de fluido eléctrico, un delito de robo en una vivienda, en el interior de un vehículo y otro de hurto en un domicilio. El cuarto de los detenidos, menor de edad, fue detenido por robo en el interior de un domicilio.



Agentes del Área de investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares venía investigando una vivienda unifamiliar en Villanueva de la Torre que se encontraba ocupada por tres personas, dos hombres y una mujer, que era muy frecuentada por menores de edad, ante las sospechas de que pudiera tratarse de un punto de venta de sustancias estupefacientes.



Las investigaciones llevadas a cabo pudieron concluir que estas personas captaban a menores para que sustrajeran objetos de sus domicilios y de otras viviendas, tales como joyas, relojes, videoconsolas, material electrónico, ordenadores, etc. Los menores entregaban los efectos robados y a cambio recibían dinero y sustancias estupefacientes que consumían en el mismo punto de venta.



Saqueando oro en casa

También se pudo averiguar que la mujer que ocupaba la vivienda vendió joyas en tiendas de compra y venta de oro de las localidades de Alcalá de Henares y Guadalajara, joyas que previamente habían sido sustraídas por un menor en su propio domicilio.



En una segunda línea de investigación se consiguieron datos sobre teléfonos móviles que habían sido sustraídos en domicilios y en vehículos en la localidad de Villanueva de la Torre, dándose la circunstancia de que la misma mujer había vendido un teléfono móvil en una conocida “App” de Internet, que había sido robado del interior de un vehículo y recuperado por la Guardia Civil.



Con toda la información recopilada por la Guardia Civil se solicitó del Juzgado competente la entrada y registro en la citada vivienda, en la que se procedió a la intervención de marihuana. Esta se encontraba dosificada en 15 bolsas de plástico, lista para su venta, con un peso de 33 gramos, así como sustancia de marihuana picada en una bolsa preparada para su envasado con un peso de 39 gramos.



También se localizaron tres básculas de precisión para el pesaje con restos de marihuana, y útiles para su preparación; asimismo se encontró en una de las básculas y encima de la tapa de dos ordenadores, restos de una sustancia de color blanco que analizada con reactivo adecuado dio positivo en cocaína. En la casa también había macetas para el cultivo de Cannabis Sativa y una de las habitaciones estaba preparada para secadero de las plantas una vez recolectadas.



En el interior de la vivienda también fueron hallados e intervenidos gran cantidad de objetos como ordenadores, equipos de música, altavoces, videoconsolas, televisores, varios DVD, gran cantidad de fundas de teléfonos móviles nuevas, un GPS, varias tapas de potencia, una tabla de snowboard, calzado para deportes de invierno, etc.



Una vez que se analice el material intervenido no se descarta el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos que podrían haber cometido los detenidos.



La Guardia Civil de Azuqueca de Henares, instruyó diligencias por la detención de A.C.S., A.T.M., R..C.S., con edades comprendidas entre los 22 y los 27 años de edad, así como un menor, todos ellos con domicilio en la localidad de Villanueva de la Torre, que fueron entregadas junto con los mayores de edad detenidos en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara y Fiscalía de Menores, quedando el menor bajo la tutela de su madre.