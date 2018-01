Vicente Tirado promete que el PP va a proponer soluciones “de forma constructiva” en todo este 2018

Temas relacionados PP Castilla-La Mancha Vicente Tirado El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha presentado en rueda de prensa un decálogo de propuestas de líneas de trabajo sobre los que girará el trabajo del partido desde la oposición a lo largo de este 2018, donde ha avanzado que desde su Grupo Parlamentario van a impulsar el programa 'Cortes Abiertas', en el que un día a la semana algún diputado de la bancada recibirá a aquellos ciudadanos que necesiten plantear alguna sugerencia o petición.



"Lo primero son las personas, y en estas 'Cortes Abiertas' queremos que todos puedan venir al Parlamento a ser escuchados", ha añadido antes de comprometer que tiene intención de "dialogar" con el PSOE "sin enfrentamientos" en materia legislativa.



Esta iniciativa, que arrancará en el mes de febrero, servirá para que "en cualquier momento pueda venir alguien" y para que "cualquier iniciativa o inquietud de los castellano-manchegos" pueda ser atendida.



Siguiendo con el decálogo, Tirado ha esperado que sea un año "importantísimo" para la región, ante lo que ha asegurado que el PP lo afrontará con "ilusión, responsabilidad y enormes ganas de seguir trabajando para hacer una Castilla-La Mancha mejor", algo que es "posible" con "más empleo y más bienestar".



"No nos debemos resignar, hay que construir esa Castilla-La Mancha desde el contacto directo con los ciudadanos, para que sea una región de oportunidades", ha indicado.



Es por ello que, tal y como ha avanzado, el Grupo Popular en las Cortes ha elaborado este decálogo de propuestas, "diez ejes de lo que será el trabajo del PP para este año que tiene que ser decisivo y crucial".



PROPUESTAS DEL PP

Desgranando este decálogo, ha puesto en primer lugar la línea de "trabajar en soluciones de forma constructiva", hablando "no de lamentaciones ni del pasado, sino de soluciones para jóvenes, mujeres, agricultores, parados; en definitiva, tener muy claro que solucionar las cosas es la referencia".



Con este espíritu, la propuesta pasa por "hablar en positivo de las necesidades de todos los sectores de la región", ha concretado el 'popular'.



Como segundo punto, quieren poner a "las personas" como "lo más importante, por lo que rechaza hablar de "estrategias electorales". "Hay que centrarse en las personas y no en los partidos políticos, no podemos estar hablando todo el año sobre si hay más o menos diputados. Nosotros queremos menos diputados y más médicos, más enfermeros y más ayudas a los agricultores".



El objetivo es dirigirse a "las clases medias trabajadoras" para dejarles claro que los 'populares' insistirán en trabajar "por los ciudadanos, y no con cálculos electorales, desde el diálogo y la moderación".



NUEVO MODELO PRODUCTIVO

En materia económica, Tirado ha defendido que ese trabajo pasa también por proponer un nuevo modelo productivo que potencie el sector industrial, dentro de la certeza de que "Castilla-La Mancha tiene todo lo necesario para ser una tierra con industria al primer nivel".



En su opinión, la fiscalidad "poco atractiva" de la región, de la que ha culpado "al Gobierno de Page y Podemos", ha provocado que no vengan ninguna de las empresas e industrias que han abandonado Cataluña en los últimos meses. Por ello, ha insistido en rebajar los impuestos para ser foco de atracción de nuevas sociedades.



En este punto, ha ofrecido datos económicos, como los más de 700 autónomos que perdió la Comunidad Autónoma en 2017. "Hay que revertir las cifras. El crecimiento en España es del 3,1% y en Castilla-La Mancha del 2,3%. No podemos resignarnos a crecer un 30% menos que el resto de España".

Para este nuevo modelo productivo, ha vuelto a ofrecer al Gobierno el trabajo del PP, para conseguir que la región sea "un cruce de caminos que favorezca la creación de industrias".



SANIDAD Y AGRICULTURA

En el apartado de la Sanidad ha merecido también algunas de las propuestas del PP. En este ámbito, pretende Tirado que la asistencia sanitaria "sea humana, sin listas de espera infinitas". Como soluciones, ha defendido un plan de choque "para evitar el sufrimiento y el dolor" de los pacientes que esperan.



Este plan de choque pasa por "apoyar a los profesionales sanitarios" de la región, por lo que el PP presentará una Proposición No de Ley en las Cortes regionales para blindar la carrera profesional de los trabajadores del sector.



El sector agroalimentario, como quinto punto del decálogo, también ha merecido propuestas del PP de cara a este 2018. La región, a su juicio, "tiene que estar al lado de la excelencia y la calidad". "Este sector agrario tiene que ser más competitivo, pero desde el trabajo riguroso", que incluya sobre todo una "modernización de regadíos".



Las políticas sociales han tenido sus sugerencias desde el 'número dos' del PP. "Queremos un constante contacto con todos los colectivos sociales. Nosotros vamos a tener un permanente contacto con este sector", ha dicho, antes de avanzar que el PP pondrá en marcha sendos foros en materia sanitaria y con el colectivo de autónomos.



MENOS ALTOS CARGOS

Abundando en su decálogo, ha puesto de relieve el número de asesores y altos cargos de este Gobierno, algo que "tiene que terminar".



Como noveno punto, el PP trabajará por una región "más moderna y de futuro", que traiga "empleo y oportunidades" a través de la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, punto en el que ha criticado el nivel de financiación de la UCLM y ha alertado de que ya hay instalaciones de la Institución académica que están sin abrir, surgiendo los primeros "recortes".



Ante el conflicto por la financiación de la UCLM, ha rechazado la intención del Gobierno de fiscalizar sus cuentas desde el Ejecutivo autonómico, recordando que el Tribunal de Cuentas ya tiene sometida a la universidad a la rendición de cuentas.



Cerrando el decálogo, Vicente Tirado ha tenido palabras para apelar por una "mayor ambición" desde la Comunidad Autónoma, por lo que ha hecho un llamamiento para convertir a la región "líder" donde se pueda hablar de "esperanza y de rigor".



Para ello, en alusión al presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha dicho que "hay que abandonar los anuncios y los eslóganes" y empezar a gobernar "con sentido común, sin tergiversar las estadísticas y sin manipular la realidad".