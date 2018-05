Victoria Álvarez toma posesión y es expulsada de inmediato de Ahora Guadalajara en Diputación

Noticias relacionadas Parte de Ahora Guadalajara registra el partido a su nombre sin contar con Izquierda Unida Ya hay nueva diputada para Ahora Guadalajara, tras semanas de rumores “Ahora Guadalajara”, el partido que no fue “Ganemos Guadalajara” La mañana anunciaba tormenta y así ha sido. Al mismo tiempo que sobre la Plaza de Moreno caía torrencial el agua de lluvia, en el interior de la Casa Palacio se escenificaba la ruptura brutal entre quienes son Izquierda Unida en Ahora Guadalajara provincial y quienes no lo son, bien por pertenecer a Podemos o a su órbita.



De manera casi coincidente, María Victoria Álvarez tomaba posesión como diputada provincial, al ser ella la que por el orden natural de la Junta Electoral tenía derecho a relevar a María Gallego, que dimitió de su cargo hace ya meses "por razones personales". El inconveniente de Vicky Álvarez, concejala de Villanueva de la Torre, es que no pertenece a Izquierda Unida sino a la parte contraria, en plena marejada de enfrentamientos internos.



Tal es la situación que hacia las nueve y media de la mañana, según ha podido confirmar este diario, el único diputado que le queda ya Ahora Guadalajara y que es su portavoz desde el inicio del mandato, Francisco Riaño, presentaba para su registro el documento de expulsión Álvarez. Así, la recién investida diputada pasa directamente a ser No Adscrita, en lo que ya coincide con la ex-Ciudadanos Yolanda Ramírez, con la diferencia sustancial de que ésta es "llave" de la gobernabilidad de la Institución.



Pasadas las diez de la mañana, desde Podemos de Castilla-La Mancha se tuiteaba un mensaje de eufórico apoyo a la nueva diputada: "Celebramos que nuestra compañera María Victoria Álvarez de @podemosvdlt, tome posesión como diputada provincial de Guadalajara. ¡Todo nuestro apoyo en el camino de construir el cambio en Castilla-La Mancha!".



Una promesa del cargo que se llevaba a cabo con la más que ostensible ausencia de Riaño, como se comprueba en el vídeo:





A esta sucesión de momentos insólitos no es ajena, sino que está en su origen, la noticia avanzada en primicia por LA CRÓNICA del sorpresivo registro de un partido con el nombre de Ahora Guadalajara sin contar con todos sus integrantes. Sugerimos al lector que consulte los enlaces adjuntos, para tener una visión más amplia y detallada de lo que ha ido ocurriendo.



En rueda de prensa celebrada ayer, desde la coordinadora de Ahora Guadalajara ya avanzaban que, si finalmente María Victoria Álvarez tomaba posesión como diputada provincial en el pleno de este martes en la Diputación de Guadalajara "en contra de la decisión adoptada por la asamblea", pasaría a formar parte del grupo de No Adscritos. Así ha sido, sin sorpresas.



El anuncio fue realizado este lunes por María Jesús Soria y María Eugenia Blanco, miembros de la coordinadora de Ahora Guadalajara a nivel provincial, en una rueda de prensa en la que defendían que la sustituta tendría que ser Laura López, concejala de Loranca de Tajuña, y siguiente en la relación, por detrás de Álvarez.



Ahora Guadalajara provincial, tras conocer que una parte de los miembros que formaban parte de la misma, encabezados por la concejala en el Ayuntamiento de la capital, Susana Martínez, han registrado para sí esa denominación como partido político de ámbito provincial, les han solicitado formalmente que lo den de baja.



Según ha dicho Blanco, se trata de un grupo de personas que forman parte, esencialmente, de la asamblea de la capital, porque "no representa a las asambleas municipalistas ni al proyecto que durante todos estos años estamos sacando adelante en distintos municipios" bajo esa misma nomenclatura.



"Creemos además que es un movimiento desleal porque ni siquiera han contactado con la organización a nivel provincial", ha apostillado.



También ha añadido que, en todo caso, se trata de un grupo "pequeño, que no representa a toda la organización", señalando que esto conlleva una crisis que ahora tienen que afrontar.



"No podemos reconocernos en esa inscripción del partido", ha dicho Blanco, quien entiende que se trata de un acto "desleal" que no se consultó en asamblea pero del que tienen conocimiento porque es público, en cuya Presidencia aparece Mirian Agudo. Aunque se ha citado a Susana Martínez como secretaria, la propia interesada lo ha negado expresamente a LA CRÓNICA.



También consideran los convocantes de la rueda de prensa que las personas que han realizado la inscripción de Ahora Guadalajara como partido no están legitimadas para hacer eso.



En todo caso, lo que sí parece evidente es que esta situación puede generar nuevos problemas en la asociación al registrarse Ahora Guadalajara como partido de ámbito provincial, que podría conllevar que la coordinadora tuviera que cambiar el nombre de cara a los próximos comicios de 2019.