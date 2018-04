Villegas pone “deberes” a Page para pactar la Junta en 2019: que el PSOE vire hacia el centro

Temas relacionados Albert Rivera Alejandro Ruiz Ciudadanos ELECCIONES 2019 Orlena de Miguel Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado convencido este viernes de que la formación naranja va "a entrar en el próximo Parlamento autonómico" y que lo hará "con fuerza y va a ser decisivo", y ha añadido, respecto a la posibilidad de que el partido sea clave para formar gobierno, que Ciudadanos pactará "con aquel que acepte más reformas".



En una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión, con motivo de la reunión en Toledo del Comité Regional de Ciudadanos, Villegas ha indicado que su formación "ha demostrado que se puede llegar a acuerdos con unos o con otros". "Nosotros llegaremos a acuerdos con aquel que más se acerque a nuestro programa, con aquel que acepte más reformas, con el que acepte condiciones de regeneración democrática que Ciudadanos quiere imponer y practicar con todas las instituciones".



"Ya veremos esas negociaciones, ya veremos qué condiciones se dan, aún es pronto para hablar de un escenario de negociación cuando estamos a un año de las elecciones, pero el partido está preparado para esas responsabilidades. Sin duda tomaremos la decisión que será más beneficiosa para Castilla-La Mancha", ha subrayado.



Ha señalado también que en Castilla-La Mancha están "muy contentos" por el incremento del apoyo a la formación que hay en la región, donde las encuestas de cara a las próximas elecciones de mayo son "favorables" y, a la espera de ver dónde ponen los ciudadanos a cada formación política tras los comicios, ha confiado en que las políticas de regeneración y de reformas se van a poder ver también en Castilla-La Mancha a partir de mayo de 2019 con la entrada de Ciudadanos en las Cortes.



En cuanto a su candidato a la Presidencia de la Junta de Comunidades, el secretario de Organización de Ciudadanos ha destacado que "aún falta para eso" y que los partidos no puede "estar en elecciones continuamente" sino centrados en "trabajar y hacer propuestas", remitiéndose a enero de 2019 para hablar de candidatos y de las primarias para elegirlos.



"PODEMOS HA DADO INESTABILIDAD" EN LA REGIÓN

Finalmente, preguntado por su valoración del Gobierno de PSOE y Podemos en la Comunidad Autónoma, Villegas ha incidido en que esa unión "ha dado inestabilidad y provocó una crisis" con la aprobación del presupuesto que "no se ha subsanado" con la entrada de la formación morada en el Ejecutivo.



"Es una mala noticia para los ciudadanos que un partido populista como Podemos tenga responsabilidades de gobierno", ha destacado, añadiendo que en Ciudadanos están "muy alejados de estas ideas populistas", convencido de que cuantas más responsabilidades tiene Podemos en el gobierno o las instituciones es "peor para los ciudadanos".



QUE EL PSOE GIRE AL CENTRO

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha advertido este viernes al PSOE de Castilla-La Mancha que si tuviera que pactar con el partido naranja tras las próximas elecciones autonómicas, va a tener que ser un partido que "gire al centro y no se vaya al extremismo".



Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo con motivo de la reunión del Comité regional de Ciudadanos, Villegas ha concretado que si los socialistas castellano-manchegos tienen que pactar con Ciudadanos, las políticas van a ser "muy diferentes" a las que pueda haber pactado con Podemos.



"No hablamos de nombres o personas pero va tener que ser un partido que gire al centro y no se vaya al extremismo", ha insistido el responsable de la formación naranja, quien ha puesto como condiciones a los socialistas, en un hipotético pacto, "dar la espalda a los populismos, a la extrema izquierda y tener muy clara su idea de España".



DEPENDERÁ DE LA NEGOCIACIÓN

No obstante, ha indicado que Ciudadanos ha demostrado que es capaz de pactar con el PSOE o con el PP y tras poner como ejemplo Madrid y Andalucía, ha señalado que eso va a depender de la negociación. "Vamos a pactar con quien más se acerque a nuestro programa de regeneración democrática y esté dispuesto a abordar las reformas que defendemos", ha agregado.



Es por ello que ha indicado que "nunca" van a estar en un acuerdo con un gobierno donde esté Podemos y ha vuelto a señalar que el hecho de que la formación liderada por Pablo Iglesias esté en el Ejecutivo de Emiliano García-Page "es una mala noticia" para los ciudadanos de la región, situando como responsables de esta situación a los socialistas por llegar a ese acuerdo.



"Utilizaremos la fuerza que nos den los ciudadanos para sacar adelante esa regeneración democrática y esa transformación del país que llevamos en nuestro programa", ha dicho Villegas, para señalar que lo harán bien desde la oposición o desde los gobiernos, dependiendo de cuál sea el apoyo de los ciudadanos.



COMITÉ REGIONAL

Sobre el Comité Regional de Ciudadanos, el secretario general del partido ha indicado que la región cuenta en Castilla-La Mancha con 5.000 afiliados, y ha señalado un crecimiento "muy acentuado" en los próximos meses. "Es una señal más que se conjuga con lo que percibimos de los ciudadanos y las encuestas que se van publicando", ha añadido.



Según ha indicado, Ciudadanos es un partido en crecimiento y necesita de estructuras como el Comité Regional de Castilla-La Mancha para seguir haciéndolo e implantarse en todos los municipios de la Comunidad autónoma con una acción política y unas propuestas más pegadas al territorio.



"Este Comité nos va a ayudar con estas iniciativas".

Todo ello, ha manifestado, de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 en las que ha afirmado que Ciudadanos va a asumir nuevas responsabilidades. "Vamos a mejorar los resultados y con más confianza por parte de los ciudadanos", ha defendido.



No obstante, ha destacado Villegas antes de ello, en 2018, sería trabajar en esta estructura regional para que los ciudadanos perciban al partido como "esa herramienta útil" que va a mejorar su día a día y va a ser capaz de "regenerar" la política en Castilla-La Mancha y en cada uno de sus municipios.