Vómitos de sangre para anunciar el Carnaval de Guadalajara

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Engonga Carnaval Fiestas No está pasando desapercibido este año el programa del Carnaval 2018 de Guadalajara. Y no es que haya cambios de formato ni de empresa editora, que sigue siendo la leonesa Ediciones MIC. Pero la portada del pequeño folleto de 12 páginas es de las que impacta.



En realidad, la llamativa ilustración no se había creado originalmente para anunciar los actos festivos de este Carnaval, sino que sus organizadores han aprovechado la del Survival Zombie, actividad mercantil que una empresa privada va a realizar este sábado en las calles de la ciudad y hasta altas horas de la madrugada, previo pago de su importe por los participantes.



El programa se ha repartido en las últimas horas por los domicilios de los vecinos de la capital.