¿Y ahora qué hacemos con el chino que nos abrió la boca y la cartera en Cuenca?

Ai Wei Wei es un culo inquieto con fama de artista. Para ser exactos, un gran culo, a la vista de su generosa humanidad. Y un culo despistado, en el mejor de los casos, comprobado lo que hace y lo que piensa, si es que lo que piensa y lo que hace van unidos en los últimos tiempos.



Lean y aprendan:

‘He conegut al coratjós líder català Carles Puigdemont, un cas que posa a prova el respecte als drets humans’.

No es que nuestro amigo Wei haya aprendido catalán desde que dejó la catedral de Cuenca a finales de 2016, tras una exposición de esas que tanto nos gusta disfrutar a los paletos mesetarios con necesidad de sorprendernos con lo que se hace por el mundo exterior.



Wei, que ya no quiere ser nuestro amigo, que ya no nos ajunta porque ya hace mucho que pasó por aquí, ahora se magrea con Puigdemont y lo disfruta. Tanto, que le jalea en público y con fotos (ahí las tienen, más arriba).



Éramos, como españoles, represores de la libertad y nosotros sin saberlo mientras alguien le pagaba. Y bastante.



Este mismo domingo le aseguraban desde Toledo a este periodista que la exposición venía patrocinada por Eulen Art, una empresa que vive del arte, no por amor al arte. En El País, coincidiendo con el inicio de los fastos, daban cifras que ahora tal vez sería bueno confirmar o desmentir.



Y todo esto, según se alegaba también entonces, para recordar a Cervantes en su cuarto centenario. A alguien, se supone que de la empresa de servicios, no se le ocurrió nada mejor que hacer acoger en sagrado (curiosa predisposición la de los curas a ceder catedrales para palios o exposiciones) algunos de los armatostes del disidente chino bajo el ampuloso nombre de "La poética de la libertad". Y allá que se fueron, hasta Londres, chequera en mano, los de Eulen Art para tráerselos unos meses y molar un rato por este país de incautos.



Para darle repercusión se distribuyeron hasta 41 notas de prensa oficiales con alusiones a la cosa mientras arreciaban campañas en medios nacionales, campañas en las estaciones del AVE, campañas en la Gran Vía, campañas y campañas. Hasta se llegó a editar material didáctico dirigido a los profesores de tercer ciclo de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Para que aprendamos, pues siempre hay alguien dispuesto a darnos lecciones.



Y nosotros, mientras tanto, sin imaginar que nuestro pasaporte es el de un país que atenta sistemáticamente contra los derechos humanos del libertador del pueblo catalán. Bueno es saberlo.



Los domingos, leer el periódico es un deporte de riesgo. Tanto por la cara de gilipollas que se te queda como por la confirmación de la mucha cara que tienen algunos. Cada vez más.



Nota al margen:



Para los que no fueron o ya se han olvidado, lo que se expuso en el claustro de la catedral de Cuenca fue lo siguiente, en forma de seis cajas metálicas:



La instalación S.A.C.R.E.D se ubicó en el claustro de la Catedral y es la interpretación y representación, creada en 2013 y trasladada en tráilers para la ocasión, de la propia experiencia vital de Ai Weiwei, "realista y al mismo tiempo profundamente lírica, cuando revela al espectador los momentos más dolorosos e íntimos de su cautiverio en China. En ella subraya el atentado implacable a la dignidad personal y a la libertad que él, como tantos otros, han sufrido y siguen sufriendo a manos de las autoridades en China y en otros países del mundo donde la libertad de expresión está sometida por la fuerza", según se explicaba oficialmente.



La instalación se componía de seis partes, tantas como cajas de hierro, con pequeñas aberturas para evocar las celdas: Cena, Acusadores, Limpieza, Ritual, Entropía y Duda.



El espectador se asomaba a los dioramas del interior. Cada diorama incluía una serie de modelos hiperrealistas que representaban al artista y sus captores, y documentaba "minuciosamente los detalles de las diferentes etapas del encarcelamiento: desde el momento en el que es conducido a su celda hasta el interrogatorio, relatando momentos íntimos y cotidianos del cautiverio y otros más humillantes, como cuando se veía obligado a usar el inodoro o a lavarse desnudo bajo la mirada de sus captores".