Ya han “grafiteado” el árbol seco que había sido convertido en escultura en Santo Domingo

21/06/2018 La escoria De la Ciudaf.

Que seres habrá que ver como tienen su casa. En esas cosas se entretienen . Me dan pena que no sepan hacer más que eso. Que porvenir les espera . Creo que tal vez por los rasgos del grafiti pudieran ser identificados y si los cogen in-fraganti una buena multa y a cortar el césped de los jardines y dejarlos impolutos así creo que aprenderían y encima nos harían un favor. Maria Luisa Poves Rodriguez

21/06/2018 Los que no se integran a la Sociedad .

Tal vez una cámara como en los bancos es muy mezquino lo que han hecho . Que valores les han inculcado a estos personajes .? Mi opinión es si se pilla a alguno ponerle una multa excesiva o que limpie las calles durante un año con agua y jabón que así aprenderían o tal vez ir quitando los excrementos de los perros que a muchos dueños se les olvida quitar. Otro problema y gordo.

Rocío

21/06/2018 Incívicos.

Yo estoy a favor de poner cámaras de vigilancia por las calles para sancionar a estos incivilizados.