Ya hay quejas por el calendario escolar del próximo curso para Castilla-La Mancha

Temas relacionados Colegios Educación Felpeto CSI.F El sindicato Csif ha lamentado la "improvisación" de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la elaboración del calendario de exámenes extraordinarios, que se adelantarán de septiembre a junio en toda Castilla-La Mancha sin contar con los resultados del pilotaje, y del calendario escolar para el curso 2018-2019, "fijado sin tener en cuenta criterios pedagógicos".



Sobre el calendario escolar, el sindicato apunta que la Administración estimó "de forma repentina" que la festividad del Corpus Christi era de obligada celebración a nivel regional insertándola a nivel regional, "haciéndolo con calzador dado que el Corpus el próximo año será el 20 de junio cuando los alumnos de Primaria concluirán el curso escolar el viernes 21 de junio.



"Esta situación se agrava después de que el pasado 9 de junio la Administración decidiese que en el plazo de veinte días hubiera dos descansos en el segundo trimestre, coincidiendo con el 11 de febrero y el 4 de marzo, lo que se aleja de criterios pedagógicos", argumenta.



Finalmente, indica que "la improvisación no es buena consejera, ya lo vimos al inicio del curso 2017-2018 con la bajada de la hora lectiva y la falta de profesores en los institutos, pero se sigue insistiendo en el mismo error".



En nota de prensa, el sindicato indica, en cuanto al adelanto de los exámenes extraordinarios de septiembre a junio, que la Consejería de Educación ha obrado "de forma precipitada y sin claridad de ideas" durante todo el curso.



En este sentido, explica que a finales de agosto de 2017 se designaron 17 centros como pilotaje para llevar a cabo la medida, a "espaldas" del claustro de profesores, sabiendo que son ellos quienes deben llevar a la práctica la medida.



A ello añade que en noviembre se explicó el pilotaje a los sindicatos en Mesa Técnica y allí quedó claro que la Consejería "no tenía claro cómo actuar". "En febrero la Consejería convocó una reunión con miembros de los equipos directivos de los centros donde se lleva a cabo esta medida para coordinarse y escuchar propuestas".



"La conclusión ha sido que en mayo cada profesor ha tenido que hacer un plan de actuación para estos veinte días y los institutos se han visto obligados a rehacer los horarios", apunta.



Según Csif, la Consejería comunicó a los sindicatos que a final de curso se haría una valoración del programa de pilotaje para ver la idoneidad o no del programa. "Pero no va a ser así, ya que el pasado 7 de junio en la reunión de calendario escolar provincial preceptiva, la Dirección Provincial de Cuenca señaló que en el curso 2018-2019 todos los centros de Castilla-La Mancha adelantarán los exámenes de septiembre a junio".



Por ello, a Csif le sorprende la forma de actuar de la Administración regional cuando faltan veinte días para la finalización del curso escolar, ya que no ha dado a conocer el informe del programa de pilotaje.