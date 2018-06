Ya puedes aparcar en el nuevo parking del Hospital

Noticias relacionadas Has podido pisar el nuevo parking de pago del Hospital: ahora te decimos cómo usarlo Temas relacionados Hospital de Guadalajara Tráfico Los vehículos han accedido sin incidencias y desde este primer día de funcionamiento, el recinto del Hospital presenta mayor fluidez tanto en el estacionamiento como en el tránsito de vehículos, según la primera valoración de los responsables del centro sanitario.



Las plazas en superficie han estado ocupadas como de costumbre, "si bien se aprecia que no hay vehículos mal estacionados y obstaculizando el paso", resaltan desde la Gerencia.



Conviene recordar que las 1.186 plazas del nuevo aparcamiento se suman a las 400 plazas que ya existían en superficie. Es importante resaltar que estas 400 plazas seguirán siendo gratuitas, de tal modo que el nuevo aparcamiento es una alternativa para facilitar el estacionamiento, a precios variables: 20 euros al mes en el caso de los trabajadores, que pueden optar por pagar un euro máximo diario presentando su tarjeta de profesional junto al ticket de aparcamiento; y 0,53 euros por hora, con un máximo de siete euros diarios en el caso de público general.



Asimismo, aclarar que la zona de aparcamiento en superficie que se tuvo que cortar al tráfico y estacionamiento el miércoles por la tarde volvió a abrirse en la noche del jueves. No se ha suprimido, por lo tanto, el estacionamiento en esta zona, conocida como T-4 y situada al fondo del recinto del Hospital, junto a las obras de ampliación del mismo, sino que se produjo una restricción de acceso durante poco más de un día para adecuar la entrada y salida del nuevo aparcamiento.



Por otra parte, a día de hoy ya se han reservado alrededor de la mitad de los algo más de 800 bonos disponibles para profesionales.