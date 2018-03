Ya te puedes descargar la aplicación para hacer la Declaración de la Renta

Los contribuyentes pueden descargarse la aplicación de la Campaña de la Renta y Patrimonio del ejercicio 2017 desde este jueves, fecha desde la que están disponibles los datos fiscales a través de la 'app' y de la página web de la Agencia Tributaria, aunque la campaña no arrancará hasta el próximo 4 de abril.



La Agencia Tributaria ha anticipado determinados servicios de asistencia, de forma que desde este jueves estará disponible la 'app' en los 'markets' oficiales de Google y Apple, una de las novedades de la campaña de este año, así como los datos fiscales a través de la propia aplicación y de la página web de la AEAT.



La nueva 'app' permite la presentación de declaraciones a los contribuyentes con un solo 'clic' y sin necesidad de acceder a un ordenador y se estima que recurrirán a esta opción en torno a 4,85 millones de contribuyentes.



Este jueves también comenzarán los envíos postales y los contribuyentes que acudieron el año pasado a la AEAT y se limitaron a confirmar sus declaraciones sin realizar ninguna modificación (860.000 contribuyentes) será el primer colectivo al que se remitirá los datos fiscales, con el número de referencia y la información de los servicios de asistencia.



Otras novedades de esta campaña de la renta serán el cese del envío de borradores por correo postal, así como del envío de SMS con el número de referencia y los diferentes avisos que hace la AEAT, que ahora podrán recibirse a través de la aplicación móvil.



Igualmente, desde el próximo 3 de abril arranca el plazo para solicitar la cita previa del plan 'Le llamamos', que el pasado ejercicio estaba en pruebas, y que ahora ofrecerá un mayor servicio para que quienes lo deseen puedan realizar la declaración de manera telefónica habiendo concertado previamente una cita.



A pesar del adelanto de estos servicios, la campaña para la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017, así como para aquellos contribuyentes que deseen realizar por teléfono la declaración de renta, no arrancará hasta el próximo 4 de abril, y la campaña se prolongará hasta el día 2 de julio, según el calendario del contribuyente elaborado por la Agencia Tributaria.



No obstante, el 6 de mayo empezará el plazo para solicitar cita previa para realizar el trámite de manera presencial, y podrán presentar sus declaraciones en entidades colaboradoras, comunidades autónomas y oficinas de la AEAT a partir del 10 de mayo.



El plazo de la campaña de 2017 finaliza el 2 de julio en general, si bien concluirá con anterioridad, el 27 de junio, en los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. El 29 de junio concluye el plazo para solicitar la cita previa para realizar la declaración a través de todas las vías.